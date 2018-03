Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – As energias harmoniosas dos astros vão movimentar de maneira inesperada sua vida afetiva. Dia indicado para desenvolver-se social, profissional e mentalmente. Mas, deverá tomar muito cuidado com sua saúde. Não provoque o seu sistema nervoso.

TOURO – Dia positivo para a realização de negócios além de suas condições monetárias, e muito propício ao seu progresso profissional, moral e social. A pessoa amada estará disposta a ajudar a resolver um pequeno problema.

GÊMEOS – Esbanje nos gestos de carinho com a pessoa amada. Sua sensualidade está à flor da pele. É provável que, se meditar sobre a opinião dos outros terá maior recompensa num futuro próximo. Boa influência para o romance e o casamento.

CÂNCER – Pense no seu êxito e não dê importância a boatos e impressões negativas. Atravessa o melhor período material do ano. Poderá progredir muito através do próprio esforço. Pessoas alegres e expansivas poderão alegrar você hoje.

LEÃO – Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previstas para hoje. Cuide também da saúde da reputação e principalmente de seu dinheiro, pois está predisposto a gastar a esmo. Ótimo aos estudos, pesquisas, investigações e ao amor.

VIRGEM – Deverá evitar discussão e disputas com autoridades e com seus inimigos declarados e rivais. Por outro lado, o dia promete êxito em novas associações e no trabalho. Um aspecto restritivo do planeta mercúrio dentro do seu mapa astral revela que você não deve perder seu controle emocional.

LIBRA – Sua indecisão, neste dia, muito poderá prejudicá-lo. Portanto seja decidido para que tudo possa sair bem. Cuide da saúde, não se precipite e não se deixe influenciar por maus pensamentos. Neutro na profissão. Uma importante realização financeira pendente poderá se realizar.

ESCORPIÃO – Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim estará você neste dia que tem tudo para ser maravilhoso. Mas evite estragar tudo isso por causa do ciúme e do orgulho pessoal exagerados. Evite isolar-se.

SAGITÁRIO – Dia em que haverá muita tranquilidade na vida familiar e profissional, com bastante disposição para solucionar problemas. Contudo evite discussões com a pessoa amada, rivais e inimigos. Sem um motivo aparente, você pode começar seu dia sentindo-se um tanto desanimado.

CAPRICÓRNIO – Dia pouco indicado para os negócios e aos assuntos sociais. Evite, também, as questões extraconjugais e os perigos de acidente e tudo que possa prejudicar sua tranquilidade no lar. Você atravessa uma fase, em que a sua comunicação pessoal, encontra-se em plena expansão.

AQUÁRIO – Não permita que o esgotamento físico tire suas energias. O melhor que poderá fazer agora, será buscar a companhia de pessoas amigas que saberão apreciá-lo. Está sob uma forte influência de sua família e isto poderá beneficiá-lo. No início da manhã, a tensão vai predominar.

PEIXES – Todos os esforços no sentido de elevar-se e prosperar profissionalmente se farão sentir com maior força. Analise e verá quanto prosperou. Pode confiar na sua intuição para descobrir o que há de errado junto à pessoa amada.

