O Governador de Goiás, Marconi Perillo, virá estsra hoje 14 naa Chapadão do Céuo. Na ocasião, Marconi acompanhará as obras de recapeamento asfáltico do município, que fazem parte do Programa Goiás na Frente.

O Governador será recebido pelo prefeito Rogério Pianezzola e demais autoridades locais, às 13h, na Praça de Eventos Pedro Ludovico Teixeira. A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu convida toda a população para participar do evento.

*Assecom PMCC

