Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Rosália repreende Maria Alice por querer trabalhar enquanto estuda. Gabriela pede que Flora e Alex a ajudem a encontrar Kavaco. Mel sente falta da atenção da mãe. Gabriela encontra Kavaco e Melissa se irrita com a atitude da professora. Brigitte tenta chamar a atenção de Breno. Alex convida Maria Alice para sair. Jairo e Melissa estranham o aparecimento de dinheiro em casa e desconfiam de Kavaco. Tito luta por Flora, que está mais próxima de Érico. Melissa confronta Kavaco.

TEMPO DE AMAR

Inácio comenta com Maria Vitória sobre o envolvimento de Lucinda e Fernão. Geraldo e Nicota ajudam Raimundo a conquistar Marineia. Celeste Hermínia e Conselheiro visitam Reinaldo e Eunice. Felícia conta a Lucerne que Teodoro está falido. Corbet faz uma proposta a Bernardo sobre o diamante roubado. Reinaldo anuncia a todos que Celeste Hermínia está curada. Delfina dispensa os serviços de Vasco. Vasco pede proteção a José Augusto, que o expulsa de sua quinta. Bernardo registra Pepito como seu filho. Emília e Fernão se beijam.

DEUS SALVE O REI

Levi fica aflito com a presença de Emídio e revela a Amália que Samara não gostava do tio. Romero ameaça expulsar Ulisses de casa se o filho insistir em trabalhar na cozinha do castelo. Rodolfo entra no quarto de Catarina disfarçado. Catarina reclama com Rodolfo por não ter conseguido se livrar de Lucrécia. Naná se irrita com a insegurança de Glória. Amália não gosta de ter que entregar Levi a Emídio. Brumela fica surpresa ao saborear a comida feita por Ulisses. Lucrécia pede a Osiel que faça um retrato ousado para presentear Rodolfo. Lucíola avisa a Catarina que Emídio levará Levi para longe de Montemor. Emídio vai buscar Levi, quando Diana constata que o menino fugiu.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Clara não acredita nas afirmações de Lívia sobre o caráter duvidoso de Renato. Mariano descobre que Johnny não estudou e se revolta contra o irmão. Zé Victor aceita fazer um teste com Johnny no garimpo das esmeraldas. Mariano desabafa com Lívia. Clara pede que Elizabeth a registre como filha. Clara se prepara para seu casamento com Renato. Isabel conta a Melissa que Diego se casou com Karina, que está grávida dele. Bruno e Diego se incomodam com a presença de Odair ao lado de Nádia. Melissa pede que Amaro a ajude a fugir de casa. Elizabeth percebe que Clara lamenta a partida de Patrick. Gael leva Tomaz ao casamento de Clara. Na cerimônia, Clara diz ‘não’ para Renato e todos ficam surpresos. Clara desiste de se casar com o médico e o acusa de tentar matá-la.

NOVELAS DO SBT

CORAÇÃO INDOMÁVEL

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

AMANHÃ É PARA SEMPRE

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

CARINHA DE ANJO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

BAND

AMOR PROIBIDO

Behlul surpreende Nilay e acaba acompanhando ela ao baile de formatura e Bihter fica com ciúmes. Bihter liga para Behlul durante a festa de formatura e se declara.

NOVELAS DA RECORD

APOCALIPSE

Diante de todo o caos, Noah percebe Ricardo com um olhar sereno e estranha. O Anticristo finge estar desesperado diante dos corpos dos líderes religiosos. Moisés e Elias observam tudo com tristeza. Dylan implora para Noah salvar Joice. Débora liga Adriano e fala sobre o atentado. Stefano diz que está tudo pronto para a consagração de Vittorio. Muitas pessoas seguem Ricardo pelas ruas. Isabela vê a notícia pela televisão. Dylan agradece a ajuda de Noah e se surpreende ao ouvir o nome dele. Benjamin diz que Ricardo é um homem bom. Joice desfalece e Dylan se desespera. Gideon e Marta estranham a movimentação na cidade. Glória escreve carta para Vittorio. Muitos israelenses seguem Ricardo e o chamam de Messias. Glória pede para Adriano entregar a carta para Vittorio caso aconteça algo ruim com ela. Arthur cobra produtividade dos jornalistas. César diz que descobrirá se Gláucia disse a verdade sobre Henrique. Estela se irrita como jeito de Henrique. Natália pede para Dudu não a perturbar. André diz estranhar o comportamento de Benjamin. Gláucia entrega provas contra Henrique.

