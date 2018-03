Segundo o site Brito News recebeu a informação de que um caminhão boiadeiro Mercedes Benz, 1113, carregado com 40 bezerros, sofreu um acidente por volta do meio dia desta terça-feira (13/3), na Rodovia BR 060, na entrada do laticínios Imbaúba, no município de Paraíso das Águas – MS.

Dos 40 bezerros, 4 morreram e o restante estão espalhados na região. O proprietário do caminhão pede socorro aos moradores da região, que possa colaborar no resgate dos animais.

Informação: 67-99907-8367 (Luciano).

