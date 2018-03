Após visita à Alto Taquari, tailandeses avaliarão a possibilidade de investimentos no município

O prefeito Fabio Garbugio recepcionou, na manhã desta segunda-feira (12/03), os senhores Songsak Duksukkaew, Natakorn Sereeyoutin e Chayut Pattananusintu, representantes da empresa tailandesa C.P. Group. Também esteve presente João Alexandre Gebara Junior, diretor de Prospecção e Projetos da agência Desenvolve MT.

Os tailandeses vieram conhecer de perto as potencialidades do município e apurar informações a respeito da produção de soja local. A empresa opera no ramo alimentício da Tailândia e tem interesse na compra e exportação da soja produzida no estado de Mato Grosso. Agora, os tailandeses avaliarão a possibilidade de investimentos em Alto Taquari.

Em novembro de 2017, o prefeito Fabio Garbugio apresentou as potencialidades de Alto Taquari durante um importante fórum de investimentos na China. Após esta viagem, o município recepcionou diretores da empresa chinesa Zhuhai Y. Agricutural Aviation (fabricante de drones) e, logo após, os tailandeses do C.P. Group.

Os investidores de ambas empresas manifestaram interesse em investir em Alto Taquari, mas antes, visitariam outras cidades para fazer estudos mais aprofundados e, nos próximos meses, dariam uma resposta definitiva.

Visitas

O prefeito Fabio levou os tailandeses para conhecerem a Fazenda Palmeira, de propriedade do senhor Nelvo Fries, e apresentar a gestão da fazenda no cultivo da soja, entre outros aspectos. Posteriormente, a comitiva conheceu a Sementes Ipiranga, do empresário André Adams. Na ocasião, houve uma conversa sobre a modalidade de negócio da empresa e, logo após, uma visita às instalações.

Os tailandeses também conheceram o Terminal de Grãos Olacyr de Moraes, que atualmente está desativado, mas, conforme o prefeito Fabio, no aguardo de um parceiro financeiro para ser colocado novamente em atividade.

Café da manhã

A visita dos tailandeses foi acompanhada pelo vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Edislei Amorim (Barriga), e pelos vereadores Euds Oliveira, Elgimar Rodrigues (Nego do Park) e Márcia Buscariol.

Houve um delicioso café da manhã no Paço Municipal e, logo após, uma apresentação em vídeo dos potenciais de Alto Taquari. A jovem Aieza Ramos Bertolso, de 16 anos, campeã da luta tailandesa muay thai, também abrilhantou o encontro com os empresários internacionais.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Comentários