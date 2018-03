Adolescente é investigado por morte de garoto encontrado em telhado em MS

Um adolescente é investigado pela morte de Vitor Figueiredo Rodrigues, de 10 anos, cujo corpo foi encontrado em cima do telhado de uma casa em Nova Andradina (MS), na manhã desta terça-feira (13). De acordo com a polícia, o garoto confessou o envolvimento e também há provas contra ele. Segundo o delegado André Luiz Novelli Lopes, o caso está esclarecido.

O sumiço foi percebido aproximadamente 5 minutos depois do menino ter saído, após a avó ligar pedindo para que o neto levasse um objeto para ela. Ele foi visto pela última vez no trajeto entre as duas residência, de bermuda e chinelo.