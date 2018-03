Greve dos Correios termina em Mato Grosso do Sul

A greve dos funcionários dos Correios em Mato Grosso do Sul foi encerrada e as agências voltaram a funcionar normalmente nesta terça-feira (13), segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios (Sintect-MS). A assessoria da instituição informou que a paralisação de segunda-feira (12) teve a aderência de 88% dos funcionários no estado .

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) julgou ontem o dissídio coletivo ajuizado pelos Correios. O tema central era o custeio do plano de saúde dos empregados da estatal. Por 6 votos a 1, a corte aprovou proposta em desfavor dos trabalhadores.

As despesas totais será divida em 30% para os empregados e 70% para os Correios. Se houver lucro líquido no exercício anterior, a empresa vai reverter 15% para o custeio das mensalidades dos beneficiários.

As novas regras começam a vigorar a partir da publicação da decisão do TST no Diário da Justiça. Para o presidente dos Correios, Guilherme Campos, a decisão representa um grande avanço para a retomada do processo de recuperação da empresa, que enfrenta uma grave crise financeira.