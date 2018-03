Frigorífico de Paranaíba passa a integrar o Programa Precoce MS

O programa Precoce MS passa a integrar 12 indústrias frigoríficas, após o credenciamento do frigorífico Marfrig, de Paranaíba. O credenciamento foi realizado na semana passada pelas Secretarias de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e de Fazenda (Sefaz).

O Precoce MS incentiva a produção de gado precoce no Estado. Os frigoríficos que participam do Precoce MS estão instalados em Campo Grande, Rochedo, Naviraí, Nova Andradina, Cassilândia, Anastácio, Bataguassu, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Amambai e Paranaíba.

Para fazer parte da lista, o estabelecimento de Paranaíba mostrou estar de acordo com as condições exigidas para o funcionamento das atividades de classificação de carcaças e elaboração dos mapas informatizados dos abates.

Conforme o secretário da Semagro, Jaime Verruck, o bom funcionamento do sistema garante celeridade e um controle eficiente e seguro dos dados processados durante o abate de precoces. “Há um ganho significativo para o Estado quando a iniciativa privada se faz parceira e trabalha junto conosco buscando garantir que um programa de Estado, como o Precoce MS, esteja acessível aos produtores e os incentive na produção de uma carne com qualidade superior, como a que produzimos aqui em Mato Grosso do Sul”, afirmou Verruck.

Pioneiro, o programa de incentivo à produção de animais precoces de Mato Grosso do Sul tem ainda três empresas independentes de classificação e tipificação de carcaças bovinas habilitadas. Os frigoríficos credenciados já abateram mais de 420 mil animais, proporcionando aos produtores cerca de R$ 22 milhões em incentivos.

*Correio do Estado

Comentários