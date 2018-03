Denunciado por pendurar cão é achado morto no mesmo local onde animal estava

Márcio Rodrigues de 43 anos foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (13), na casa onde morava no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande. Há um mês, ele foi denunciado por amarrar um cachorro pelo pescoço e o pendurar no mesmo lugar onde o corpo foi achado.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, Márcio morava sozinho e era paciente psiquiátrico. Ele recebia atendimento em uma unidade do Caps (Centro de Atenção Psicossocial). Não foram identificados sinais de arrombamento na casa nem indícios de violência no corpo.

Ele foi encontrado por volta das 15 horas com sinais de enforcamento e estava no mesmo lugar onde o cachorro havia sido pendurado.

Maus-tratos

No dia 13 de fevereiro, vizinhos filmaram e denunciaram maus tratos ao cachorro de Márcio após ouvir o choro do animal. As imagens foram feitas por cima do muro depois de moradores constatarem que o animal estava suspenso por uma espécie de corrente.

Após o fato, conforme o denunciante, parentes dele foram à residência e levaram os animais que lá estavam.

O caso foi denunciado à Polícia Militar, que localizou Márcio e o levou para prestar depoimento na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga. Ele respondia por maus-tratos.

