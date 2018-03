COSTA RICA: Prefeito, secretários e vereadores participam de Culto Ecumênico de início de safra da Atvos

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa participou na manhã da última quinta-feira, 08 de março 2018, do Culto Ecumênico de início da safra 2018/2019 na usina de cana-de-açúcar Atvos.

Conforme o prefeito, a Atvos é muito importante para Costa Rica. “Fico feliz em participar deste momento de benção dos integrantes e dos equipamentos de trabalho. Desejo uma ótima safra com uma alta qualidade de produção e sem acidentes”, declarou Waldeli.

O superintendente do Polo Taquari Kleber Albuquerque falou da parceria entre a empresa e o Município de Costa Rica que geram bons resultados para sociedade costarriquense. “A Atvos junto com o Governo Municipal realizam importantes ações para população por meio do programa Energia Social para a Sustentabilidade Local, e ainda, somos a empresa que gera o maior número de empregos diretos e indiretos na cidade”, destacou.

Também estiveram prestigiando o evento os secretários municipais Paulo Renato Andriani (Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle); Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral (Educação); Adriana Maura Maset Tobal (Saúde); Ailton Martins de Amorim (Agricultura e Desenvolvimento); e a subsecretária de Administração Liliane de Campos; Luana Oliveira representante da Assistência Social e as assessoras em educação Dulcineia Rosa e Edna Maria.

E ainda, os vereadores Waldomiro Bocal (vice-presidente), Rosângela Marçal Paes (1ª secretária), Jovenaldo Francisco do Santos e Ronivaldo Garcia Cota.