A Secretaria Municipal de Educação comunica aos pais e responsáveis dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Alexander Fu que nessa sexta-feira, dia 16 de março, não haverá aula.

As atividades foram suspensas devido a instalação do transformador da nova subestação de energia do Cemei. E, para que as equipes realizem os testes necessários com segurança. Dessa maneira, todas as crianças, do maternal ao Jardim II, estão suspensos de suas aulas.

*Assecom PMCC

