Cassilândia: Concurso público da Prefeitura poderá ser feito no meio do ano, diz Jair Boni

O prefeito Jair Boni, de Cassilândia, em entrevista à Rádio Patriarca nesta terça-feira, 13 de março, afirmou que a realização do concurso público para cargos na municipalidade só irá ocorrer cerca de 120 dias após a aprovação pela Câmara de Vereadores do PCCV – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, que está sendo encaminhado ao poder legislativo municipal.

O prefeito acredita que até o meio do ano é provável que o concurso público seja feito em Cassilândia, obedecendo a todos os trâmites legais.

Sobre a licitação do transporte escolar, o prefeito informou que a administração municipal está mantendo diálogo com o Ministério Público e o problema deverá ser resolvido em breve para que o transporte escolar rural seja normalizado.

A respeito do tapa-buracos, o prefeito disse que ele está sendo feito aos poucos nos dias de estiagem e estará em ritmo bem adiantado após o fim do período de chuvas a partir do mês de abril.

*Cassilândia Urgente

Comentários