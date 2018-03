Seminário de Jiu-Jitsu, Muay Thai e MMA foi sucesso entre praticantes das modalidades em Chapadão do Sul

Chapadão do Sul foi palco no último sábado, 10, do Seminário de Jiu-Jitsu, Muay Thai e MMA. O evento aconteceu no Ginásio Municipal Carlos Archilha das 13h às 16h e contou com a participação de 20 amantes dessas modalidades esportivas

O seminário teve a participação de grandes nomes das artes da Luta: Polyana Viana e Thiago Marreta, dois grandes do UFC. O Mestre Otavio Duarte “Tata”, que também participaria do seminário, não pode vir devido a problemas pessoais de saúde. A ação foi promovida por Nilson Pulgatti e contou com o apoio da Secretaria de Cultura e Esporte de Chapadão do Sul.

Além dos participantes também estavam presentes na arquibancada do Ginásio dezenas de pessoas interessas em assistir o seminário.

O evento também contou com a presença do secretário de Cultura e Esporte, Wander Viegas, que parabenizou os professores e os presentes por essa importante ação esportiva que estava ocorrendo em Chapadão do Sul.

*Assecom PMCS

