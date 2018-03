Polícia Militar de Chapadão do Sul realiza palestra alusiva ao dia da mulher na cidade de Chapadão do Céu-GO

A Policia Militar de Chapadão do Sul participou na tarde desta quinta-feira (8), das atividades promovidas pela Usina Cerradinho alusivas ao dia internacional da mulher. Uma equipe composta pelo Cap Renato Sub Comandante da 4ª CIPM, Sub Ten PM Inês, Katiusce psicóloga Coordenadora de políticas públicas para a mulher e Mônica estagiária esteve na cidade de Chapadão do Céu, onde foi ministrada palestra para 70 funcionárias da Cerradinho, com o tema “prevenção e combate à violência contra a mulher” visando o fortalecimento da auto estima das mulheres. A Polícia Militar sempre na vanguarda da segurança pública.

*ASSECOM/4ªCIPM

