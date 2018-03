Polícia Civil de Costa Rica e equipes de segurança de Alcinópolis apreendem carreta com R$ 1 milhão de reais em cigarros

Na manhã de domingo (11), as forças de segurança da nossa região trabalharam de forma integrada a fim de coibir vendas de drogas, armas e contrabando.

Neste sentido, a Polícia Civil de Costa Rica trabalhou em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, Policia Civil e Militar de Alcinópolis e Rotai de Coxim.

Conforme informações do Delegado da Polícia Civil de Costa Rica, Dr. Alexandro Mendes Araújo, logo ao iniciar os trabalhos, os policiais identificaram 4 veículos que faziam a função de batedores de uma suposta carga que era transportada em Alcinópolis.

Assim, essas pessoas foram abordadas e levadas a Delegacia de Alcinópolis.

Devido ao trabalho em conjunto, foi possível realizar a intercepção de uma carreta britem carregada com cigarro contrabandeado.

No momento da abordagem, outros veículos que faziam a segurança da carreta conseguiram fugir.

O motorista do caminhão e mais os 4 condutores dos carros estão sob custodia das autoridades da Polícia Civil de Alcinópolis, onde caberá uma análise técnica jurídica dos fatos e ação criminal dos veículos, conforme o Dr. Alexandro.

As diligencia ainda continuam no sentido de apontar outras pessoas que estavam junto com a quadrilha, assim como apreender qualquer produto ilegal que tente entrar no pais.

De acordo com o Dr. Alexandro, no total foram apreendidos cerca de R$ 1 milhão de reais em cigarros e acredita-se que uma carga de produtos tóxicos ilegais possa estar circulando pelas rodovias.

Fonte: MS Todo Dia

