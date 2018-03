Ônibus do Programa Saúde em Movimento estará em Chapadão do Céu

A LBV em parceira com o Vereador Sérgio Barbosa convidam você para participar do Programa Saúde em Movimento, a equipe do Dr.George Morais estará em Chapadão do Céu no sábado, dia 17 de março.

As senhas para os exames serão distribuídas por ordem de chegada. Os exames irão iniciar às 07:00hs.

Exames:

Ultrassonografia: Próstata

Ultrassonografia: Pélvica

Ultrassonografia: Mama

Ultrassonografia: Endovaginal

Ultrassonografia: Obstétrica(gestante), com a gravação de um DVD, com as imagens do bebê

Eletrocardiograma

Audiometria

Não esqueça – Dia 17 de março, sábado – No Centro do Idoso

Apoio – Prefeitura e Câmara Municipal de Vereadores

Assessoria Câmara

