O prefeito de Figueirão Rogério Rosalin e o vice Fernando participaram do Fórum Regional do PSDB

No último sábado (10), em Ivinhema aconteceu o 1º Fórum Regional do PSDB “MS que dá certo”, com a participação de lideranças políticas do Vale do Ivinhema e de outras regiões do Estado de Mato Grosso do Sul. Além da presença do governador Reinaldo Azambuja, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, correligionários e simpatizantes de mais de 40 cidades participaram do evento.

Durante o ato Azambuja discutiu ações que estão em desenvolvimento no Estado, traçou novas metas e projetos para “MS que dá certo”. “Estamos conduzindo o Estado com competência, seriedade e transparência”.

Reinaldo evitou se apresentar já como pré-candidato, mas disse que não vai fugir de qualquer missão que receber da legenda.

“Eu nunca fugi da luta e sempre que o PSDB me chamou eu estava pronto. Eu não tenho medo qualquer de desafio, mas na política ninguém constrói nada sozinho. Temos que caminhar juntos, não ficar olhando para trás e xingando a família do outro. A missão tem que ser de todos. As pessoas que querem a boa política precisam se manifestar, não podem ficar igual avestruz. Se continuarem como avestruz vão ver a vitória de salvador da pátria que fala e não cumpre”, discursou o governador.

De Nova Andradina, a ex-deputada Dione Hashioka, cotada pelo partido para disputar a eleição deste ano, esteve acompanhada do marido, ex-prefeito de Nova Andradina e diretor presidente do Detran/MS, disse que o governador Azambuja na crise, soube criar oportunidades, e nas dificuldades, soube superar e minimizar seus efeitos, com muito trabalho, parceria e dedicação.

O Vice-presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), prefeito de Figueirão Rogério Rosalin (PSDB), participou do evento, acompanhado do Vice-prefeito Fernando Martins e do vereador Tiago Pernambuco.

Fonte: AsseCom/PMF Com informações

