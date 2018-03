O Governador de Goiás, Marconi Perillo, virá a Chapadão do Céu nessa quarta-feira, 14 de março. Na ocasião, Marconi acompanhará as obras de recapeamento asfáltico do município, que fazem parte do Programa Goiás na Frente.

O Governador será recebido pelo prefeito Rogério Pianezzola e demais autoridades locais, às 13h, na Praça de Eventos Pedro Ludovico Teixeira. A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu convida toda a população para participar do evento.

*Assecom PMCC

