Duas pessoas ficam feridas em acidente na MS 316 entre Paraíso e Pouso Alto

A Unidade de Terapia Intensiva – UTI móvel de Paraíso das Águas acabou de se deslocar para o hospital municipal de Chapadão do Sul (MS), distante 55 Km, com duas vítimas de um acidente de trânsito ocorrido no ínicio da tarde desta segunda-feira (12/3).

De acordo com informações preliminares, um veículo Chevrolet Celta, de cor azul, com placas de Chapadão do Sul, ocupado com duas pessoas capotou na MS 316, entre Paraíso das Águas e o distrito de Pouso Alto, distante cerca de 20 Km de Paraíso das Águas.

Ainda não há identificação das vítimas, informações extra-oficiais dão conta de que são dois homens, moradores de Chapadão do Sul. A Polícia Militar foi acionada, quando chegou no local as vítimas já haviam sido socorridas por populares e conduzidas ao hospital.

Atenderam a ocorrência os soldados Marques e Escobar da Polícia Militar.

