Cemei Alexander Fu ganha nova subestação de energia

A Prefeitura de Chapadão do Céu através da Secretária de Obras, Transporte e Ação Urbana, instalou uma subestação de energia no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Alexander Fu. O objetivo é melhorar o sistema de energia do local.

Construída com recursos próprios do município, a rede de energia tem potência de 112 KVA. De acordo com o Secretário de Obras, Vicente Paulo Dias (Romário), a energia do Cemei não comportava a demanda, por isso houve a necessidade de uma nova subestação.

“O transformador será instalado na próxima sexta-feira, dia 16 de março, e suprirá toda a necessidade da parte elétrica do Cemei”, afirma Romário. Devido a instalação do transformador não haverá atividades no Cemei Alexander Fu, na próxima sexta-feira. Todas as atividades estarão suspensas para que as equipes realizem os testes necessários com segurança. Dessa maneira, todas as crianças e alunos estão suspensos das atividades e aulas.

