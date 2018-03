Devido ao grande sucesso conquistado na 25ª Exposul, a diretoria do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, contratou novamente o palhaço PEPE, para ser o animador da arena do Rodeio da 26ª Exposul- 2018.

O Palhaço Pepe, conquistou o público na última festa e isso, fez com que o mesmo fosse novamente contatado.

Comentários