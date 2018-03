Fim do mistério: PSDB lança Reinaldo pré-candidato à reeleição em MS

Durante o 1º Encontro do PSDB ‘MS que dá Certo’, no vale do Ivinhema, a presidência da legenda em Mato Grosso do Sul anunciou Reinaldo Azambuja como pré-candidato ao governo do Estado.

O evento reuniu 1.500 pessoas, entre eles, 40 prefeitos e 180 vereadores de cidades de MS. Entre os apoiadores, estavam o ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad (PTB) e o deputado estadual Paulo Correa (PR).

Durante os discursos, os políticos conclamaram Azambuja para ser candidato. O presidente do PSDB, Beto Pereira, disse que ”nós sabemos que o senhor está relutante em dar uma resposta, mas nós aqui te convocamos para ser candidato à reeleição e dar continuidade a esse MS que dá certo”.

Em seu discurso, Azambuja disparou: ”eu nunca me furtei dos desafios e missões que o partido me deu. Sou soldado do partido. Então eu aceito essa nova missão. E agora no dia 7 de outubro, as pessoas vão às urnas votar para decidir se querem ou não continuidade desse governo”.

A vice-governadora do Estado, Rose Modesto (PSDB), destacou todo o trajeto de Reinaldo dentro do partido e lembrou que ele é ‘modesto’, que não gosta de aparecer muito, mas que o partido precisa dele para a reeleição.

Nessa hora, todos se levantaram, deram as mãos e, puxados por Rose, cantaram a música ‘Pra não dizer que não falei das flores”, de Geraldo Vandré.

”Vem, vamos embora que esperar não é saber, quem sabe faz a hora…”

Apoios

No discurso, Paulo Correa declarou apoio total ao governador tucano. ”Estamos aqui por um único motivo, para apoiar a reeleição de Reinaldo Azambuja. Por isso que eu e o Nelsinho Trad saímos de Campo Grande, o Marcelo Iunes saiu de Corumbá, foi realmente apoiar a reeleição de Azambuja”, falou.

O deputado estadual Barbosinha (PSB) disse que este é o maior evento político realizado este ano. ”Isso é resultado de uma gestão que sabe trabalhar com aliados e que Azambuja fez governo municipalista, sem olhar para partidos e sempre discutir tudo em conjunto”, destacou o aliado.

Questionado sobre qual a diferença entre o Reinaldo Azambuja pré-candidato e Reinaldo Azambuja governador, o político disse que o Azambuja governador passou o dia entregando obras em Ivinhema e hoje está lá o militante do PSDB, que é soldado do partido e pronto a atender o chamado da legenda.

Reinaldo voltou a dizer que esta não é uma pré-campanha de ataques.”A gestão passada tem as entregas deles para mostrar, e nós temos as nossas. Então vamos comparar”, ponderou.

O governador ressaltou que antigamente MS era o último no quesito transparência, e hoje é o primeiro. ”Antes não tinha seis hospitais, e hoje tem”, refletiu.

Sobre a moralidade política, Azambuja destacou que ainda não tem condenações judiciais. ”Tenho orgulho de poder falar que eu nunca fui condenado na minha vida… Isso mostra minha lisura enquanto homem público. Aquele político que rouba tem que ir para a cadeia”, finalizou.

