Assembleia do Sicredi mostrou a solidez da Cooperativa que teve um retorno em mais de R$ 7 milhões

Os associados do Sicredi Celeiro Centro Oeste, lotaram o salão de eventos do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, no último dia 09, para a realização da Assembleia onde foi realizada a Assembleia Anual da cooperativa.

A Assembleia foi organizada pelo gerente Jonas e seus colaboradores. Participaram da Assembleia toda a diretoria do Sicredi.

Durante a Assembleia, os associados puderam votar nas pautas propostas pela diretoria, garantindo a participação dos associados nas decisões mais importantes da cooperativa. Foram mais de 1,1 associados presentes na assembleia p

Segundo o Presidente da Cooperativa Celeiro Centro Oeste, Jaime Antônio Rohr, a Cooperativa teve o resultado de R$ 7.922 milhões de sobras e bateu o seu próprio recorde desde a criação da unidade no município

Além disso, a diretoria também apresentou os resultados obtidos durante o último ano, garantindo a máxima transparência com todos os associados.

A Assembleia união é um retrato da política da empresa, e tem por objetivo dar voz ao associado e transparência aos atos do Sicredi, afirmou a gerente, Jonas da unidade de Chapadão do Sul.

Os associados, além de utilizar os produtos e serviços da cooperativa, participam das decisões e debates por meio das assembleias

Ao final da assembleia, os associados e demais convidados puderam desfrutar de um saboroso jantar oferecido pela Cooperativa.

