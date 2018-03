Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Espetacular influência astral. Poderá realizar grandes e lucrativos negócios, ter sua situação financeira elevada, receber dinheiro considerado perdido. Você estará buscando descobrir o seu verdadeiro papel na sociedade. O período exige cautela.

TOURO – Evolução da mente e do espírito está previsto para você nos próximos dias. Contudo, deverá evitar precipitações ao realizar negócios e tome cuidado com acidentes e com sua saúde. Sua ligação com a família também estará fortemente impulsionada.

GÊMEOS – Dia em que terá forte magnetismo pessoal, o que contribuirá para o seu sucesso, junto às mais altas personalidades. O êxito financeiro será óbvio e conseguirá obter o que pretende no trabalho. Mantenha a responsabilidades em todos seus assuntos.

CÂNCER – Haja com bastante meticulosidade e tudo irá cada vez melhor. Cuide da saúde e dê mais atenção ao lar. Durante o período você se sentirá mais consciente dos seus atos, favorecendo, portanto, todos os seus afazeres, principalmente aqueles relacionados ao seu trabalho.

LEÃO – Dia que, se usar sua inteligência, conseguirá solucionar os mais difíceis problemas, tanto financeiros, como profissionais. Vida romântica cheia de felicidade, ternura e compreensão. Na área amorosa, sentindo-se você, dotado de mais razão e menos sentimentos, tudo estará ao seu favor.

VIRGEM – Seja mais confiante e mais empreendedor que conseguirá os melhores resultados, neste dia. Todavia, a fase não lhe será das mais propícias, principalmente no que se refere ao dinheiro. Hoje é um dia para você fazer um balanço geral do seu comportamento dos últimos tempos.

LIBRA – Dia que promete sucesso nos negócios, no trabalho e nas novas empresas que fizer. Os amigos estarão disposto a colaborar e a vida amorosa e familiar que lhe dará muita felicidade. A posição do planeta Júpiter confere benefícios inesperados.

ESCORPIÃO – Cuide do corpo. Se você não aliviar as tensões, poderá ter problemas digestivos. Algumas perturbações passageiras com os filhos estão previstas hoje. Aja com calma e auto confiança, que tudo tende a dar certo. Melhora da saúde e das chances gerais.

SAGITÁRIO – Procure evitar excessos alimentares. A influência da lua ajuda a superar a timidez e os bloqueios emocionais. Os transportes estão favorecidos, bem como viagens por via aérea. As dificuldades serão solucionadas com certa facilidade.

CAPRICÓRNIO – Invente qualquer motivo convincente para se encontrar com aquela pessoa que é muito especial para você. Dia em que poderá solicitar a colaboração de amigos e parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver.

AQUÁRIO – Você está com tendência a se desligar completamente do mundo e esquecer-se dos seus compromissos. Fluxo astral dos mais propícios a todos os seus interesses materiais e profissionais. Esforce-se o mais que puder, que conseguirá realizar todos os seus anseios e desejos.

PEIXES – Pessoas nascidas sob este signo, terão possibilidades de sucesso de algum modo. As influências dos luminares lua e sol prometem êxito. Boa indicação para a vida sentimental a partir de amanhã. Viverá uma boa fase astral no próximo período.

