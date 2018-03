Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

Delfina desconfia de Tereza. Edgar conforta Carolina. Conselheiro é afastado de seus cargos no Governo e Celeste, Maria Vitória e Vicente o apoiam. Alzira faz elogios a Pepito e Balbina se surpreende. Emília ressalta o desenvolvimento da leitura de Tiana. Maria Vitória e Vicente escolhem o terreno em que irão morar, e Celeste se apressa em fazer a compra. Geraldo e Nicota presenteiam Helena, Giuseppe, Tomaso e Natália com a quantia que faltava para realizar seus casamentos. Ramón fala com Inácio e Justino sobre a gravação do disco da dupla. José Augusto descobre a armação de Delfina para prejudicar suas negociações. Tereza deixa a casa de Delfina.

Rodolfo afirma a Cássio que ordenará a libertação de Afonso. Cássio avisa a Rodolfo que, se ele agir contra a lei, colocará em risco a soberania de Montemor. Cássio ajuda Amália a ver Afonso na masmorra. Alertada por Latrine, Lucrécia pede a Rodolfo que tire Catarina do castelo. Rodolfo anuncia a Afonso que ele será levado a julgamento popular. Ulisses conta a Betânia que abandonou a academia e gostaria de trabalhar na cozinha com ela. Amália se desespera ao perceber que o povo não parece estar a favor de Afonso.

Clara afirma que denunciará Gustavo e Renato a apoia frente ao Juiz. Nádia decide ter um relacionamento com Odair. Bruno desabafa com Raquel. Elizabeth vela Adriana após o procedimento cirúrgico. Mercedes afirma a Josafá que Cleo deixará o bordel no seu tempo. Gael pede ajuda a Mercedes e acaba descobrindo que apanhava de Sophia na infância. Clara denuncia Gustavo, que acredita que poderá sair ileso do julgamento. Nicácio, Ivanilda e Marcel desconfiam do comportamento de Nádia e Odair. Gael confronta Sophia. Lívia sugere que Gael prove a Clara que está do seu lado, denunciando Sophia para a polícia. Leandra diz que Karina não pode mais permanecer no bordel, e Caetana dá à menina o endereço de Diego. Nádia anuncia que Diego terá de se casar com Karina. Renato pede Clara em casamento.

Firdevs arma um plano para cancelar a proposta de trabalho de Elif em Paris. Adnan e Behlul participam de uma coletiva de imprensa para explicar os detalhes do desaparecimento de Behlul. Hilmi ameaça Sevil. Adnan descobre um saque feito pela Bihter da conta conjunta deles. Besir e Behlul brigam

