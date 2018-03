Carregamento de eucalipto cai sobre veículo e fere duas pessoas na BR-262

Mãe e filho ficaram feridos depois que um carregamento de eucalipto de uma carreta, caiu sobre o veículo EcoSport em que eles seguiam pela BR-262 entre Três Lagoas e Campo Grande, na noite desta sexta-feira (09).

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) ainda esta pela rodovia sinalizando o trânsito, segundo o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas (cidade a 338 Km da Capital). O condutor do veículo identificado apenas como Juliano e a mãe, Celma, vinham entre o sentido Três Lagoas-Campo Grande, quando a carreta que seguia na direção contrária, saiu poucos metros da pista.

Logo em seguida, ao retomar a direção para a rodovia o motorista da carreta tombou o carregamento sobre o EcoSport que ficou completamente destruído. A mulher foi socorrida por testemunhas e encaminhada com ferimentos para o hospital da cidade de Águas Claras.

Já o rapaz ficou preso entre as ferragens e foi tirado sómente com a chegada dos militares. Ainda segundo o sargento Roberto Alves dos bombeiros de Três Lagoas, após ser liberado ele foi encaminhado ao hospital do município com um corte no crânio, suspeita de fratura na clavícula e fortes dores na coluna.

O carregamento se espalhou pela pista e o trânsito pelo local ainda exige atenção.