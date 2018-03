Secretaria de Obras continua trabalho de recuperação das estradas rurais do município

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Obras, continua o trabalho de recuperação das estradas rurais do município. Com patrolas, caminhões, rolo compactador e escavadeira os trabalhos seguem em ritmo acelerado, aproveitando as condições climáticas atuais.

O início do trabalho foi na região da comunidade Pedra Branca, e agora o trabalho está sendo realizado nas estradas próximas do Assentamento Aroeira.

Essa é uma demanda recorrente dos moradores da zona rural do município, que neste período de chuva sofrem com as condições das estradas, assim, dando uma rápida repostas a essa necessidade, a Secretaria realiza esse importante trabalho, deslocando uma grande equipe para realizar o trabalho no local.

A Prefeitura reitera que essas estradas são de grande importante ao município, assim, a Secretaria de Obras continuará sempre dando condições de trafegabilidade em todas as estradas rurais de Chapadão do Sul.

