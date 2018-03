Prefeitura solicita ligação de rede elétrica à Energisa no distrito de Bela Alvorada

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas encaminhou à Concessionária Energisa S.A, ofício de gabinete do prefeito nº 057/2018, solicitando a ligação de rede de energia elétrica na Rua Amélia Vieli de Oliveira, no distrito de Bela Alvorada.

O ofício foi encaminhado ao coordenador de grandes Clientes e Poder Público da Energisa, Heber Henrique Selvo.

De acordo com informações do prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira (Xixi/MDB), a comunidade vêm reclamando da qualidade de energia elétrica e da constante queda no fornecimento da mesma, diante disto, solicitou o devido reparo.

Algumas ruas estão sem a iluminação pública adequada devido ao problema na rede de energia.

“Nossa comunidade precisa ser atendida com qualidade, por conta disto, solicitamos à Energisa – que sempre têm nos atendido com muita cordialidade, no sentido de que novamente atenda nosso pedido”, afirma.

