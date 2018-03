Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo da Educação

Foi publicada na edição desta quinta-feira, 08, do Diário Oficial do Município edital com a convocação dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Foram convocados os candidatos aprovados nos cargos de: Monitor de Educação Infantil, Agente de Merenda, Agente de Merenda – Zona Rural – E. M. Pedra Branca, Limpeza, Limpeza – Zona Rural – E.M. – Aroeira e Motorista Escolar.

De acordo com o edital os candidatos aprovados tem o prazo de 10(dez) dias úteis para dar início aos trabalhos. O não Comparecimento, sem causa justificada no prazo de 10 (dez) dias, acarretará a perda do direito de nomeação, e a critério e conveniência da Administração implicará na convocação do próximo candidato classificado.

CLIQUE AQUI e veja a lista completa dos convocados.

