Prefeito Rogério Graxa recebe medalha de honra, em Goiânia

Entregue pela Deputada Estadual, Eliane Pinheiro, a Medalha diz respeito ao relevantes serviços prestados à sociedade goiana por Rogério Graxa à frente da Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu.

“Essa medalha representa o nosso município e uma trajetória de tudo que conquistamos até aqui. Por isso, dedico essa homenagem a cada cidadão de Chapadão do Céu. Para mim, é um combustível para continuar trabalhando em pró da nossa cidade e das pessoas que aqui residem”, afirma Rogério.

Durante as homenagens, Eliane Pinheiro enalteceu as personalidades que receberam as honrarias. Para ela, todos contribuem muito para o crescimento do Estado de Goiás. “O Poder Legislativo é o que mais simboliza o povo. Nesse sentido, qualquer homenagem prestada deve ser compreendida como uma honraria oferecida pela própria população”, destacou.