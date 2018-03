Paraíso das Águas: Sala do Empreendedor realizou 47 atendimentos em fevereiro

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo juntamente com a Sala do Empreendedor informa aos munícipes que, no mês de fevereiro deste ano foram realizados 47(quarenta e sete) atendimentos no órgão, entre eles: 03(três)baixas, 01(uma)formalização, 10(dez) declarações anuais, 01(uma) alteração, 09(nove) alvarás de bombeiro, 14(quatorze) impressões de boletos, 01(uma) inscrição estadual, 01(uma)regularização da empresa, 04(quatro) informação MEI, 03(três) requerimentos municipal.

A Sala do Empreendedor funciona das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas e fica localizada na Rua Sebastiana Rodrigues de Rezende, número 69, Centro.

Informações podem ser obtidas através do telefone: 32481429.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários