A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo juntamente com o SEBRAE e Sala do Empreendedor vai estar realizando no dia 15 de março às 19 horas na Câmara Municipal a palestra “Oportunidades de Compras Locais” com a gerente do Sebrae Regional Norte Luzicarla Souza Softov.

Todos os empresários estão convidados.

ASSECOM

Comentários