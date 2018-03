Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Saiba tirar proveito das situações que se apresentarem. Hoje, seu objetivo principal será fortalecer os laços sociais que completam sua autoexpressão. É hora de começar a resolver uma questão pendente.

TOURO – Muito bom dia para mudar de residência ou ocupação. As coisas novas que inventar será coroada de êxito e suas ambições, sonhos e desejos serão bem sucedidos. Ótimo para as amizades. Você pode estar se preocupando muito com a saúde.

GÊMEOS – Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muitos benefícios você receberá em breve. Existe a possibilidade de você se inquietar de modo exagerado.

CÂNCER – Bom dia para iniciar negócios relacionados com a indústria, e propriedades. Contudo, não deixe de olhar e zelar pelo bem de seus familiares e não fuja as suas responsabilidades e problemas. Você poderá estar pensando em uma viagem a muito planejada.

LEÃO – Dia negativo para os negócios, para tratar de assuntos jurídicos e mudanças, de um modo geral. Neutro para os casos sentimentais e um tanto quanto ruim para viajar. Cuide da saúde e previna-se contra acidentes. Você entra agora numa fase mais reflexiva.

VIRGEM – Faça tudo com originalidade e conseguirá influenciar pessoas importantes para seu progresso. Muito bom fluxo para obter sua independência financeira e a liberdade de espírito. Concentre-se mais nos seus afazeres, aproveitando a sua vitalidade física atual.

LIBRA – Tome muito cuidado para que seu crédito e moral permaneçam elevados. Contudo, o fluxo denota sucesso em investigações, pesquisas e na medicina. Neutro no amor e viagens.

ESCORPIÃO – Terá um feliz resultado em novas associações. Um pouco de desarmonia em sua vida conjugal, mas com compreensão, tudo acabará bem. Algum mal estar proveniente de fonte inusitada. Procure ser firme e assuma uma posição bem clara diante das dificuldades.

SAGITÁRIO – Dia dos mais benéficos para tratar com o sexo oposto, padres, pastores, políticos e militares. Poderá também se for livre de compromissos, iniciar um romance. Não complique as suas decisões de última hora, levando tudo a um nível puramente emocional.

CAPRICÓRNIO – Muita atividade física e mental você empregará neste momento. Mas no final sairá vencedor. Os meios de comunicações, transportes estão favorecidos. Contudo, evite desavenças na vida familiar e amorosa. Devido as suas novas ideias, você estará se sentindo mais livre e independente.

AQUÁRIO – Indecisão para tomar atitudes. Pensamentos pessimistas, sem razão de ser. Procure animar-se. Conte com a compreensão da pessoa amada. Nervosismo exagerado. Cuide-se. Extrema dificuldade no seu relacionamento com as coisas do cotidiano.

PEIXES – Cuidado neste dia, para não perder a confiança nas pessoas. Lucros através do conjugue ou associações estão previstos e o trabalho renderá o necessário para deixá-lo feliz. No amor, deixe que as coisas fluam normalmente.

Comentários