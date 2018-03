Federação ignora ação do Novo e divulga tabela do mata-mata

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) ignorou a ação movida pelo Novo e anunciou, após reunião na tarde desta quinta-feira (8), a tabela dos jogos para as quartas-de-final do Estadual deste ano.

Na última terça-feira (6), o clube de Campo Grande, eliminado da competição após ficar na lanterna do Grupo A, denunciou o Costa Rica, terceiro lugar da mesma chave, com 11 pontos, pela suposrta escalação irregular do lateral-direito Paulinho.

O caso está com a procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS), que tem dez dias para apresentar a denúncia ao pleno. Por precaução, o Novo pediu a suspensão das quartas-de-final. Mas o tapetão não se manifestou sobre o assunto ainda. Caso punido, o Costa Rica deixaria a classificação,s endo substituído pelo Novo.

Sem comunicação oficial, a federação cumpriu o planejado e anunciou a atabela após a conclusão dos jogos da primeira fase na última quarta-feira (7), com as vitórias de Operário e Corumbaense sobre União ABC e Urso, respectivamente.

As quartas-de-final começam no sábado (10), como duelo entre União ABC e Águia Negra, no Morenão, às 17h.

Os confrontos de ida se completam com os três jogos, no domingo (11). Confira a tabela:

JOGOS DE IDA

Sábado (10)

17h – União ABC x Águia Negra – Morenão

Domingo (11)

15h – Urso x Operário – Toca do Urso

16h – Corumbaense x Comercial – Arthur Marinho

16h – Costa Rica x 7 de Setembro – Laertão

JOGOS DE VOLTA

Quarta (14)

20h10 – Águia Negra x União ABC – Ninho da Águia

20h45 – Comercial x Corumbaense – Morenão

Quinta (15)

20h10 – Operário x Urso – Morenão

20h10 – 7 de Setembro x Costa Rica – Douradão

Comentários