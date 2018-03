CRAS convoca beneficiários do Bolsa Família das regiões da Laje, Capela e Baús para reunião na terça-feira (13)

O CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – convoca os beneficiários do Programa Bolsa Famílias das regiões da Laje, Capela e Baús para participarem da reunião socioeducativa que será realizada nesta terça-feira, 13 de março de 2018.

A reunião acontece a partir das 14 horas no Centro Multiuso da Laje, e faz parte do calendário anual do programa que tem por objetivo transferir renda e colaborar com as famílias mais carentes do município.

A secretária Municipal de Assistência Social e primeira-dama de Costa Rica, Áurea Maria Frezarin Rosa enfatiza que a presença das famílias é de suma importância para continuarem recebendo o benefício do programa.

Conforme a coordenadora do CRAS, Miriam Ribeiro Rodrigues, as reuniões sempre abordam temas importantes a serem debatidos entre as famílias. “Realizamos o trabalho social, que o programa tem por intuito, e também agregamos com eles vários outros assuntos. Nesta reunião iremos tratar da violência contra a mulher que atinge grande parte da sociedade brasileira”, disse.