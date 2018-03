Com mais de 30 equipes inscritas, 6ª edição da Copa Costa Rica de Futsal começa na terça-feira (13), no Ginásio de Esportes

Com o objetivo de estimular a prática esportiva e estabelecer a integração entre os atletas, o Poder Executivo por meio da SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura – realiza neste mês de março a 6ª edição da Copa Costa Rica de Futsal.

A competição, que tem mais de 30 equipes inscritas, terá início na próxima terça-feira, 13 de março de 2018, a partir das 18 horas, no Ginásio de Esporte Luis Carlos Yamashita de Souza, com entrada franca. “Seguimos incentivando e movimentando o esporte em Costa Rica. Apoiamos a realização da 15ª Copa Rotary de Futsal que foi um sucesso, e com certeza, a Copa Costa Rica de Futsal também será”, enfatizou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa que convida a população costarriquense para assistir os jogos.

A 6ª Copa Costa Rica de Futsal será disputada em três categorias: Série Ouro, Série Prata e Veterano. De acordo com o assessor de esportes do Município, Ademildo Batista de Amorim “Tigrilo”, os jogos serão disputados todos os dias, sempre com início às 18 horas.

Para o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa, o Governo Municipal tem contemplado inúmeras competições desde 2013, “e a realização de mais uma edição da Copa Costa Rica de Futsal traduz isso com incentivo ao esporte amador”.

Conforme tabela disponibilizada as equipes inscritas, a final da competição está prevista para acontecer no dia 30 de março (sexta-feira).