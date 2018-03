Campanhas educativas ajudam a reduzir acidentes em Costa Rica, média entre 2013 a 2017 é menor se comparado ao ano de 2012

Nos últimos cinco anos (2013 a 2017) os números de acidentes de trânsito caíram significativamente em Costa Rica – MS. Neste período, o Poder Executivo por meio do Demutran – Departamento Municipal de Trânsito – e a Secretaria de Educação investiram em campanhas de grande impacto, atividades nas escolas públicas e privadas com ações educativas para crianças e adultos, desde o ensino fundamental até as universidades.

“Desde o início da gestão, o Governo de Costa Rica, vem trabalhando constantemente no chamado tripé da segurança viária: educação, fiscalização e engenharia de tráfego. Fizemos investimos na melhoria da malha viária, nas sinalizações verticais e horizontais, instalamos semáforos em três cruzamentos da Avenida José Ferreira da Costa”, destacou o prefeito ao falar que ações estão refletindo na redução de acidentes na cidade.

O diretor-presidente do Demutran Deoclécio Paes complementa que durante esses cinco anos o Governo Municipal trabalhou com inúmeras campanhas educativas dentro das escolas e realiza nas ruas ações de conscientização aos motoristas com o objetivo de diminuir melhorar o número de acidentes.

“Além de todas as ações que realizamos nesses cinco anos, não podemos deixar de levar em consideração que Costa Rica cresceu neste período e que consequentemente novos veículos começaram a transitar pela cidade, e isso, sem dúvidas, é notório pelo grande fluxo em horário de pico nas principais ruas e avenidas. Levando em consideração esse aumento, o número de acidentes ainda é baixo”, concluiu Deoclésio Paes.

Conforme os últimos dados divulgados pela Polícia Militar, o número de acidentes entre os anos de 2013 a 2017 foram registrados uma média de 291,4. “Se comparado somente com ano de 2012 que ocorreu 347 acidentes, os índices comprovam que os números de acidentes na cidade vêm oscilando dentro da média”, explica o comandante da PM de Costa Rica, subtenente Esteban Palácios.

Em 2013 foram registrados 287 acidentes, no ano seguinte foram 288. Já em 2015 o número subiu para 293, no entanto em 2016 diminuiu significativamente para 275 registros e 2017 fechou com 314 acidentes. “Os números mostram que os acidentes vem diminuindo, e isso é resultado do trabalho educativo e ostensivo que as Forças Policiais vêm realizando junto com a Administração Municipal”, finalizou o comanda da Polícia Militar de Costa Rica.

Assecom

