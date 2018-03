Administração Municipal realiza novo levantamento das Rodovias Estaduais que estão dentro de Figueirão

Com a finalidade de apresentar as condições das estradas que estão no perímetro total do município de Figueirão, o prefeito Rogério Rosalin, junto a sua equipe, percorreu três rodovias estaduais. Segundo o diagnóstico todas precisam de reparos pontuais e urgentes, quer sejam paliativos ou definitivos. As condições ruins já foram constatadas em 2017, quando a Prefeitura encaminhou relatório ao Governo Estadual.

A MS-424 da Currutela do Jaurú, sentido à MS-436; a MS-223 no sentido Figueirão à Currutela do Jaurú; e a MS-422, uma alternativa de ligação entre Camapuã e Figueirão. Esses foram os três trechos percorridos e registrados pela equipe. Vídeos e fotos serão apresentados ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, para que tenham conhecimento da realidade enfrentada por quem passa por ali.

“As condições das estradas não são boas e isso pode tirar a competitividade do nosso município, diminuindo a fronteira econômica. Queremos reverter esse quadro. Inicialmente vamos reforçar às autoridades responsáveis as reais condições, na sequência avaliaremos a possibilidade de uma parceria para desenvolvermos juntos as melhorias”, propõe Rosalin.

No início do ano de 2017, junto a representantes do legislativo de Figueirão, o Prefeito já tinha percorrido cerca de 600 quilômetros dessas rodovias. Foram mais de 10 horas de estrada que resultaram em um relatório já entregue à Governadoria.

“O objetivo desse diagnóstico é fazer de Figueirão e dos municípios vizinhos, uma rota segura, conquistando investimentos e levando nossa produção para destinos alternativos”, esclarece Rosalin.

Fonte: AsseCom/PMF/RubemVasconcellos – Fotos: Denivan Barbosa