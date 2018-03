Sicredi realiza hoje Assembléia e jantar com seus associados

A Cooperativa de crédito Sicredi – unidade de Chapadão do Sul, convida os associados para debaterem ações executadas no ano passado, o planejamento para este ano e, juntos, decidirem os rumos do negócio na Assembleia 2018, que será realizada hoje 09 de março de 2018, às 19 horas, no Centro de eventos do Sindicato Rural.

A Assembleia é o momento em que são apresentadas aos associados, todas as operações da cooperativa durante o ano e suas formas de distribuições de cotas.

O gerente da unidade Sicredi de Chapadão do Sul, Jonas, salientou ainda a importância da participação dos associados nas assembleias. “É importante que os associados vão à assembleia para aprovar em assembleia essa distribuição e verificar quanto vai para a conta corrente de cada um, para que ele mesmo possa decidir o que fazer com esse resultado. Para nós esse resultado é satisfatório.

Após o termino da assembleia, será servido um jantar para todos os convidados.

Contamos com a presença de todos.

Comentários