Secretaria da Saúde realiza atividades para mulheres na Uniggel Sementes

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, profissionais da Secretaria da Saúde de Chapadão do Céu realizaram atividades para mulheres na Uniggel Sementes. O evento teve como objetivo comemorar a data com informações e dinâmicas que melhoram a qualidade de vida e incentivam as mulheres na auto estima.

Cerca de 15 mulheres, que trabalham na Uniggel, participaram das palestras e dinâmicas em grupo. A Enfermeira e Coordenadora de Especialidades do Serviço de Saúde, Maria Aparecida Oliveira Silva, abriu o encontro destacando a importância da mulher no mercado de trabalho e a necessidade das empresas incentivarem esse tipo de evento para o público feminino.

A psicóloga, Catharine Costa, falou sobre a Mulher Líder na atualidade, seus aspectos e a postura da mulher que lidera a sua vida e seu destino. Ela destacou a importância da postura corporal para a autoestima e a necessidade de manter o equilíbrio entre a imagem e a maneira como transmitimos informações a outras pessoas, seja através do tom de voz, da roupa que utilizamos ou da comunicação através de gestos.

Catharine também destacou às participantes a necessidade da mulher se priorizar no dia a dia, tirar um tempo para si mesma e cuidar da sua autoestima. “Só há tempo se for prioridade”, enfatizou a psicóloga, que encerrou sua palestra com uma dinâmica em grupo sobre a forma como nos vemos e como enxergamos os outros. As mulheres presentes participaram da discussão e debateram sobre as formas de conseguirem tempo para si mesmas.

Já a fisioterapeuta, Aline de Melo Nespoles, palestrou sobre a ginástica laboral e a saúde dentro da empresa. Ela apresentou exercícios de fácil execução que podem ser realizados no próprio ambiente de trabalho. Segundo Aline, tais atividades geram benefícios mentais como o aumento da capacidade de atenção e concentração, a melhoria no trabalho em equipe e a redução do estresse no cotidiano.

Além disso, a ginástica laboral também traz benefícios para o corpo, pois aumenta o fluxo sanguíneo para o músculo, aumenta o aquecimento feral do corpo, gera mais flexibilidade dos músculos e aumenta a amplitude de momento das articulações.

“Não há contraindicações para a realização desses exercícios, pois são de baixa intensidade. Não há carga forte e pode ser desenvolvidos por qualquer pessoa em qualquer ambiente”, afirma Aline. O evento foi finalizado com muita descontração nas atividades em grupo e um delicioso café da manhã.

