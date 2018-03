Na manhã desta quinta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a administração Jair Boni está homenageando as mulheres de Cassilândia.

Logo cedo a Secretaria Municipal de Assistência Social, conduzida por uma mulher, Carmem Montelo, e Pronav homenagearam as funcionárias do presídio com um café da manhã e entrega de botões de rosas.

Durante todo o dia serão feitas outras homenagens às mulheres num dia tão especial de luta por direitos e espaços na sociedade.

Cassilândia Urgente

