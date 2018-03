Juiz quer implantar extensão do Judiciário em Paraíso das Águas

Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, participaram do programa Estação Jovem, da FM Paraíso, na manhã desta quarta-feira (7/3), onde também participaram de um delicioso café da manhã, preparado pela emissora.

O juiz de Direito da minha 1ª Vara Cívil e Criminal de Chapadão do Sul, Dr. Sílvio Prado, o prefeito Ivan da Cruz Pereira, o Xixi (MDB) e o presidente do Poder Legislativo, vereador Anízio Sobrinho de Andrade (DEM), participaram do programa apresentado pelo jornalista Fernando de Brito, onde vários assuntos estiveram em pauta, entre eles a Violência Doméstica – assunto debatido às vésperas do Dia Internacional da Mulher.

As autoridades também aproveitaram para discutir uma alternativa para que o Poder Judiciário de Chapadão do Sul possa atender em Paraíso das Águas – uma espécie de extensão do Judiciário, evitando que a população tenha que se deslocar até o município vizinho – comarca, para participar de audiências. O magistrado chegou a afirmar que sua intensão é realizar até julgamentos aqui mesmo em Paraíso das Águas, que de imediato já deseja realizar o cadastramento de corpo de jurados. Para o juiz um dos exemplos dolorosos foi o acidente com os policiais civis no ano passado, que vitimou faltamente dois policiais. Ele defende que o atendimento pode ser realizado no próprio município, com uma sala para realização de audiências e com uma pessoa habilitada como responsável. Prado defende o fim da burocracia nos poderes, o que gera mais dificuldades na vida dos cidadãos, morosidade e até brechas para corrupção. O juiz participou acompanhado de sua esposa Geana Rotili Prado, finalizou sua participação agradecendo a direção da FM Paraíso e ao jornalista Brito pelo convite. ” Fiquei muito feliz pelo convite e poder aproximar desta população através deste veículo. O judiciário está a disposição de todos os cidadãos”, finalizou.

