Futsal: Aporé e Lagoa Santa fazem a abertura da 11ª Copa Dois Estados

Começa hoje, às 20h30, a 11ª Copa Dois Estados de Futsal com o jogo Aporé x Lagoa Santa como parte do grupo 1 com 12 cidades participando, sendo seis de Mato Grosso do Sul e seis de Goiás.

Amanhã, dia 9, às 20h30, jogam Cassilândia x Lagoa Santa e no dia 10 Aporé x Cassilândia.

Na próxima semana, de 15 a 17 de março, haverá rodada em Chapadão do Céu.

A Copa é uma realização do professor Sandro César. Prestigie o nosso futsal, o antigo futebol de salão, um esporte criado no Brasil.

No ano passado a equiipe (foto) de Aparecida do Taboado foi a campeã da competição

