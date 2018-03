Com presença de atletas do Brasil e do exterior, Costa Rica sediará o Pantanal Fight 18 acontece neste sábado

No próximo dia 10 de março a cidade de Costa Rica irá receber um dos maiores eventos de MMA do Brasil, o Pantanal Fight 18, no Ginásio de Esporte Luiz Carlos Yamashita.

O evento está em sua 18° edição e vai contar com atletas de diferentes estados, como São Paulo, Santa Catarina, Roraima e Mato Grosso do Sul além de um competidor do Haiti.

O evento contará com a presença de Polyana Viana “A Dama de Ferro” e Thiago de Lima Santos “O Marreta” que fazem parte do UFC – Ultimate Fighting Championship.

E ainda, haverá a participação especial de Tatá Duarte, líder da TFT – Tata Fight Team – “lembramos que os mesmos são convidados VIPs, sendo assim não competirão”, explica o organizador do evento.

Os interessados em prestigiar a competição podem adquirir o ingresso no valor de R$ 20,00 (arquibancada); R$ 50,00 (área vip) e a mesa com quatro lugares sai por R$ 300,00 e oferece Open Bar de cerveja, água e refrigerante.

Os ingressos podem ser adquiridos na Farmácia Multidrogas (Av. José Ferreira da Costa, Nº 704 – Centro. Telefone: (67) 3247 1202); Artesanal Burgueria e Chopperia (Av. José Ferreira da Costa, Nº 1377 – Centro. Telefone (67) 9 9973 6441) e/ou Academia Phisio Form (R. Sebastião Messías de Paula, Nº 188 – Centro. Telefone: (67) 3247 4427).

CONHEÇA OS ATLETAS QUE VÃO PARTICIPAR DO EVENTO

Luta principal: disputa do cinturão até 93 kg

Max samaniego – 27 anos (Corumbá / MS ) x Anderson Morais Rocha (Babão) – 30 anos (Osasco / SP)

Luta disputa do cinturão 77 kg

Fernando Ataide Gomes (Nando) – 25 anos ( Sonora / MS) x Paulo Ricardo Freitas Carvalho – 25 anos (Costa Rica-MS)

Defesa do cinturão na categoria 70 kg

Walker Wilson – 22 anos (São Gabriel do Oeste / MS) x Clodoaldo Gomes (Clodoaldo Ciborg) – 34 anos (Dourados / MS)

Defesa do cinturão na categoria 66 kg

Carlos Cavalcante – 18 anos (Paranaíba / MS) x André Luis Oliveira da Silva (Andrezinho) – Campo Grande / MS

Luta pela categoria 66 kg

Fernando Duarte Guerra Bagordache (Dourados / MS) x Raphael dos Santos Federice (Xucrute) – 23 anos (Paranaíba / MS).

Samuel Giralderlli de Souza (Shimu) – 24 anos (Chapadão do Sul / MS) x Pedro Araújo (Muralha) – Campo Grande / MS.

Disputa pelo cinturão da categoria 61 GP com 4 lutadores

Luan Pedroso (Juruna) – Rio de Janeiro x Roberto haitiano – 23 anos (San Raphael / Haiti)

Willian Silva (Costela) – 24 anos (Miranda / MS) x Victor Henrique (Guerreiro Da Luz) – 21 anos (Presidente Epitácio / SP) .

Luta na categoria 66 kg

Mateus Miranda (Cebola) – 20 anos (São Gabriel do Oeste / MS) x Vinicius Mattos (Martelo) – 21 anos (Camapuã / MS)

Luta 93 kg

Roberto Scaff – 29 anos (Campo Grande /MS) x Willian Fernando Pascotti – 25 anos (Alfredo Marcondes / SP)

Luta 66 kg

Augusto Petelin – Dourados / MS x Nairo Oliveira – Figueirão / MS

Luta 66 kg

Jose Marcos Guimarães (Neguinho) – 31 anos (Alvorada do Sul / PR) x Wagner Alves – 36 anos (Dourados /MS)

Luta até 70 kg

Bruno Vieira Santos Veron (Veron) – 33 anos (Campo Grande / MS) x Eduardo Marques (Paulo Ambulância) – 27 anos (Campo Grande / MS)

*MS Todo Dia

Comentários