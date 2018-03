Campanha de Alistamento 2018 segue em Chapadão do Sul

A 168ª Junta de Serviço Militar comunica que a campanha de alistamento do ano de 2018 segue em Chapadão do Sul.

O Presidente desta JSM 168ª, o Prefeito João Carlos Krug, comunica que os alistamentos da classe de 2000 e as classes anteriores, bem como os requerimentos de certificados de dispensa de incorporação-CDI 1ª e 2ª vias, as transferências de alistamento para fora desta junta militar e também para esta junta militar 168ª, Também são emitidos os “Atestados de Desobrigação” para com o serviço militar para os cidadãos acima de 45 anos de idade, Comprovante de alistamento para maiores de 28 anos que nunca alistaram-se, entre outros documentos emitidos pelo serviço militar.

A Junta militar também comunica que os alistamentos podem ser realizados na própria casa do interessado ou seja o cidadão que completar 18 anos este ano deve alistar-se o mais rápido possível e os menores de 45 anos, pelo site: www.alistamento.eb.mil.br imprimir seu comprovante e depois apresentar-se imediatamente na Junta militar afim de requerer o CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação, pagamento da multa e taxa se for o caso e agendar a data da solenidade de Juramento a Bandeira.

Devem os cidadãos apresentar-se com Xerox dos seguintes documentos: Identidade ou Certidão de nascimento e os originais, comprovante de endereço em seu nome ou declaração de residência b/c a original e duas fotos 3 x 4.

Solicita que os interessados não deixem para a ultima hora, para não causar transtornos pelo tempo da emissão e entrega de seu documento militar, declara que o Alistamento Militar é obrigatório para todos os cidadãos do sexo Masculino.

A Junta Militar atende no seguinte endereço: Avenida Quatro nº. 230 “Terminal Rodoviário” sala 17(1º Andar) e as duvidas podem ser esclarecidas pelo telefone: 67-3562.3351.

