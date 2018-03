Fundação Chapadão e seus parceiros do Segmento Agropecuário, preparam A TecnoAgro 2018.

A Fundação Chapadão, anualmente realiza uma mostra das tecnologias desenvolvida por ela ou em parceria com as empresas do segmento agropecuário e para os dias 14 e 15 próximo, no período das 7h às 18h, se preparam para a realização da 21ª edição da TecnoAgro. São 10 hectares montados com toda a infra-estrutura: energia elétrica, sanitários, restaurante, estacionamento e ruas gramadas, para montagem dos estandes das empresas e conforto aos visitantes.

A entrada é franca, o convite é aberto a todos que queiram conhecer as inovações do setor, a feira é bastante dinâmica com palestras em auditório, mostra de máquinas, implementos e tecnologias à campo. A expectativa é de receber mais de 3.000 visitantes, para esta edição o foco principal será “A MULHER NO AGRONEGÓCO” sendo todas as palestrantes do sexo feminino ministrando palestras com os temas: Agricultura é um negócio também de mulher; Sucessão familiar feminina na propriedade rural: Esposa e filha na administração da propriedade rural; Identificação de insetos e plantas daninhas de difícil controle nas culturas. Além destas apresentações terá mais 60 expositores apresentando tecnologias, novidades e resultados para as culturas da soja, do milho, do algodão, da integração lavoura pecuária floresta, ovinos, equinos e bovino.

É em eventos como este que o produtor/a rural tem a oportunidade de conhecer as tecnologias de uso imediato ou as que poderão por ele/a serem utilizadas nos próximos anos, com isso, programar melhor o que vão plantar ou usar nas próximas safras, afirma o diretor da Fundação Edson Borges. Maiores informações sobre o evento estão disponibilizadas nos sites WWW.TECNOAGRO2018.COM.BR ou WWW.FUNDACAOCHAPADAO.COM.BR ou pelo fone (67) 3562-2032 ou na sede da Fundação Chapadão, localizada as margens da BR 060 km 11, Chapadão do Sul, MS.

Edson Borges – Diretor Executivo da Fundação Chapadão

