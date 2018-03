Empresários de Alcinópolis formam diretoria provisória para a criação de Associação Comercial

Com o objetivo de fortalecer o comércio local e promover o desenvolvimento de Alcinópolis, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, comerciantes e empresários locais reuniram-se e elegeram uma diretoria provisória para a criação da Associação Comercial no município, que se chamará ACEAL – Associação Comercial e Empresarial de Alcinópolis.

Por unanimidade, ficou definido que o presidente será Waldemar Barbosa Filho, vice-presidente Ademir Muller, tesoureira Cíntia Lima e secretária Sávia Christina. “Estamos muito felizes em dar este primeiro passo e peço a todos os nossos companheiros, comerciantes e empresários, que se juntem a nós também para oficialmente criarmos a Associação”, falou o presidente.

A reunião contou com a palestra do empresário José Alcides Simplício, proprietário da Rede Móveis Calderan e membro da Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Costa Rica e da Fecomércio, e da Luzicarla Souza Softov, Gerente Regional do Sebrae-MS. Ambos explicaram a importância e as vantagens de se organizar uma Associação Comercial.

Simplício lembrou que há cerca de seis anos houve o desejo de que a Associação fosse implantada no município, porém empresários e comerciantes não tiveram o apoio que estão recebendo hoje. “Hoje a situação é muito mais favorável, onde a gestão pública municipal está vendo em nós a sustentação do município e está do nosso lado oferecendo todo suporte necessário. Não podemos perder esta grande oportunidade”, ressaltou.

A secretária municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, afirmou que o desenvolvimento de Alcinópolis não depende apenas da gestão pública, mas também do desejo da população, como a criação da Associação Comercial. “Realizamos está reunião justamente para que as dúvidas fossem sanadas e que empresários e comerciantes percebessem o quão eles são importantes para o desenvolvimento econômico de nossa cidade”, disse Bruna.

Por sua vez, o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva reforçou o discurso da secretária frisando que o comércio local é a base da economia do município, dizendo que este é o momento certo para a criação da Associação Comercial. “Agora é o momento de lutar e juntos conquistar um objetivo comum, que é fortalecer o comércio e promover o desenvolvimento de Alcinópolis”.

O secretário municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, participou da reunião, garantindo aos presentes que a Prefeitura Municipal deseja comprar cada vez mais do comércio local, ressaltando as vantagens e benefícios desta parceria. “Comprando aqui nós recebemos os produtos com mais facilidade, o comércio tem a garantia do pagamento em dia e o dinheiro fica na cidade, gerando emprego e renda para o município”, explicou o secretário.

Apoio da Administração municipal – O prefeito Dalmy garantiu que a Prefeitura Municipal viabilizará meios para firmar convênio com a Associação Comercial para que a mesma possa se instalar e funcionar bem, disponibilizando espaço físico, equipamentos e um servidor público. “Estes serão alguns dos incentivos que a administração municipal oferecerá à Associação para que a mesma possa nascer fortalecida, desempenhando o seu propósito com sucesso”, concluiu o prefeito.

Assecom/Prefeitura de Alcinópolis

Jornalista Nathalia Barbosa

