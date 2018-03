Traficantes de armas que passaram por Chapadão morrem em confronto com COD

Dois suspeitos de tráfico internacional de armas foram mortos durante confronto com militares do Comando de Operações de Divisas (COD) na noite deste domingo (4), perto de Acreúna. No veículo ocupado por eles, os policiais apreenderam dois fuzis, uma escopeta, oito pistolas, além de carregadores e munições.

A abordagem a um veículo Chevrolet Meriva foi realizada na BR-060, no perímetro urbano de Acreúna. De acordo com a Polícia Militar, assim que as equipes do COD se aproximaram, foram recebidas a tiros pelos dois ocupantes do carro, que tentaram fugir em alta velocidade.

Após perseguição e confronto, os dois suspeitos foram baleados, e mesmo socorridos, acabaram mortos assim que deram entrada no hospital em Acreúna. No fundo falso do veículo ocupado por eles, os militares encontraram os dois fuzis, ambos calibre 5.56, e as pistolas calibre nove milímetros.

A suspeita é que as armas seriam repassadas a assaltantes em Goiânia. “Tudo indica que este armamento seria utilizado por criminosos que explodem caixas eletrônicos, e agem na modalidade conhecida como Novo Cangaço. Existe a suspeita também que estas armas tenham relação com um fuzil do mesmo modelo que foi apreendido no final do mês passado em Trindade com dois homens, fato que agora será apurado pela Polícia Civil”, relatou o major Carvalho, subcomandante do COD.

Os suspeitos mortos foram identificados como Leopoldo Barbosa Mariano, de 25 anos, e Pedro Augusto da Silva, também de 25 anos. Eles seriam do Pará, e de acordo com a PM, teriam vindo a Goiás exclusivamente para trazer as armas de grosso calibre.

