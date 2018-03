SAAE instala reservatório metálico tubular em Paraíso das Águas

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas em parceria com o SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto realizou a instalação do reservatório de água potável, com capacidade para armazenar 100 mil litros do líquido.

A construção desse reservatório vai possibilitar o controle de água em períodos de crise hídrica, além de aperfeiçoar a distribuição de água.

Para a construção, instalação do reservatório e construção da base de concreto foram investidos R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais), pagos com recursos próprios da Autarquia.

O reservatório está instalado na Rua: Sebastiana Rodrigues do Nascimento, e tem como objetivo principal sanar o problema da falta d’água naquela região.

De acordo com o Chefe do executivo Ivan da Cruz Pereira(Xixi) esse investimento só foi possível graças ao empenho da equipe e o apoio do Legislativo Municipal, que entendeu a importância dessa obra

“ Quero agradecer a nossa equipe pelo empenho e quero agradecer também o apoio dos vereadores da base e dizer que, nosso objetivo principal é proporcionar uma melhor qualidade de vida aos munícipes, identificando suas necessidades e sanando seus problemas, sempre com responsabilidade, integridade e compromisso” mencionou o Prefeito Xixi.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

