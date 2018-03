Prefeito de Alcinópolis visita moradores para saber a opinião deles sobre o atendimento da Saúde no município

Preocupado com o bem-estar da população, na tarde desta segunda-feira (05), o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva saiu às ruas e realizou algumas visitas domiciliares para ouvir de perto qual a opinião dos munícipes sobre o atendimento na área da saúde em Alcinópolis.

Sempre aberto ao diálogo, Dalmy explicou que, apesar da correria do dia a dia, valoriza o contato direto com os moradores e entende que as críticas orientam os gestores sobre os acertos e erros, permitindo que a administração pública siga cada vez mais pelo caminho do desenvolvimento.

“Quero ter um contato direito com a população, inclusive o meu gabinete está de portas abertas para o atendimento, para ouvir as críticas e sugestões dos munícipes, pois o papel de um prefeito é administrar o dinheiro com responsabilidade e planejamento, aplicando os recursos de forma justa e consciente”, disse Dalmy.